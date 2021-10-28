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Son dakika: ABD ile F-35 görüşmeleri | MSB: Müzakerelere devam kararı alındı

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: ABD ile F-35 görüşmeleri | MSB: Müzakerelere devam kararı alındı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla toplantı yapıldığı, müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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