Yarın hava nasıl olacak? 29-30-31 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir…
Yarın hava nasıl olacak? 29 Ekim yarın hava durumu nasıl? 3 günlük tatil süresince vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. 29 Ekim tatiliyle birlikte vatandaşlar 3 gün tatil yapabilecek. Havaların soğuması ve kışın yaklaşmasıyla birlikte düşen sıcaklıklar nedeniyle gözler hava durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan verilere göre yurt geneli hava durumu tahminleri!
Yarın hava nasıl olacak? 29-30-31 Ekim yarın hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 29 Ekim tatilinde sorgulanan konulardan birisi oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki 3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler hava tahminlerini sorguluyor. Havaların soğuması ve sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte yağışlı bir hava olup olmadığı merak ediliyor. Peki; yarın hava nasıl olacak?
29 EKİM
Marmara ve İç Anadolu Bölgesi bulutlu olacak. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kendini gösterirken, Ege ve Akdeniz'de ise güneşli hava hakim olacak.
30 EKİM
Ege'nin alt kesimleri, Akdeniz'de birkaç nokta ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görülecek. Geri kalan bölgelerde ise hava çoğunlukla güneşli olacak.
31 EKİM
Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava bulutlu olacak. İç Anadolu ve Akdeniz'de ise yağmurlu bir hava hakim olacak. Doğu bölgelerinde ise tam tersi havanın güneşli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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