Yarın hava nasıl olacak? 29-30-31 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir…

31 EKİM

Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava bulutlu olacak. İç Anadolu ve Akdeniz'de ise yağmurlu bir hava hakim olacak. Doğu bölgelerinde ise tam tersi havanın güneşli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.