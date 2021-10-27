Türkiye ile ABD arasında son dakika F-35 gelişmesi! Türkiye F-35 alacak mı? ABD F-35'leri neden vermiyor?
ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye ile F-35'ler konusunda yapılan görüşmenin sonlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada görüşmenin saygıyla sonuçlandırıldığının altı çizilirken, tartışmanın verimli geçtiği vurgulandı.
TEMASLAR ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ
Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon, Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.
ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI
Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.
VERİMLİ GEÇTİ
Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.
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