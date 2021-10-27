Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? Resmi tatil...

Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2021 yılı içerisinde Cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra başlıyor. Yarın borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte, yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak?

YARIN BORSALAR AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında hafta sonuyla birlikte 3,5 günlük tatile girecek.

Yarın, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.