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Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? Resmi tatil...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? Resmi tatil...

Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra saat 13.00'te başlar. Hal böyle olunca yatırımcılar yarın borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. İşte, yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? Resmi tatil...

Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2021 yılı içerisinde Cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra başlıyor. Yarın borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte, yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak?

YARIN BORSALAR AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında hafta sonuyla birlikte 3,5 günlük tatile girecek.

Yarın, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

İşlemler 2 Kasım'da yapılacak

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yarınki işlemlerin takası bugünkü işlemler ile birlikte 2 Kasım Salı günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

VİOP'ta Ekim vadeli sözleşmeler bugün normal seansla birlikte kapanacak. Yarından itibaren Aralık vadeli sözleşmeler en yakın vade olarak işlem görmeye devam edecek.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise yarın hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.

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