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Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Günün koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Günün koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

KRONİK HASTALARDA RİSK FAZLA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

26 EKİM

25 EKİM

24 EKİM

23 EKİM

22 EKİM

21 EKİM

27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı 27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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