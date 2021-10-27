İbrahim Ufuk Kaynak’tan A Haber’e özel açıklamalar! Gençlere kritik ekonomi mesajı

İnsanları çok kolay manipüle edebiliyorlar. Şu malın fiyatı bu kadar arttı, döviz şu kadar attı. Şunun parası şu kadar arttı. Hiç kimse böyle bir zorluk yok demiyor. Biz bunların içerisinde en iyisini de yapsak Türkiye diğer ülkelerde farklı. Paraguay'a Ekvator'a uygulanacak olan şey Türkiye'ye uygulanamaz. Ekonomik olarak bu zorluklarla karşılaşmamız devam edecek. Bu bitmeyecek. Teslim olmadığınız sürece bitmeyecek. Parayla oynayıp ekonomiyle oynayıp bu milleti durdurabileceklerini mi sanıyorlar.