CHP’li Çanakkale Belediyesi etkinliğinde ezana büyük saygısızlık! Yunan sirtakisi oynandı

KADIKÖY'DE DE AYNI MANZARA YER ALMIŞTI

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kent Sağlığı Şenliği'nde Yunanistan bayrağı renklerini taşıyan kıyafetler giymiş kişilerin 'sirtaki' dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

EZAN OKUNMASINA RAĞMEN DANSA ARA VERMEDİLER

Ezan okunmasına rağmen dansa ara verilmemesi etkinlikte bulunan bir vatandaşın tepkisine neden oldu. O anlar cep telefonu ile de kayda alındı.