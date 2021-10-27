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CHP'li Çanakkale Belediyesi etkinliğinde ezana büyük saygısızlık! Yunan sirtakisi oynandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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CHP’li Çanakkale Belediyesi etkinliğinde ezana büyük saygısızlık! Yunan sirtakisi oynandı

CHP'li Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yunan dansı olan sirtaki oynanırken ezan okunmasına rağmen dansa ara verilmemesi etkinlikte bulunan vatandaşların tepkisini çekti. O anları bir vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

CHP yönetiminde yer alan Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Yunan dansı olan 'sirtaki' oynandı.

KADIKÖY'DE DE AYNI MANZARA YER ALMIŞTI

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kent Sağlığı Şenliği'nde Yunanistan bayrağı renklerini taşıyan kıyafetler giymiş kişilerin 'sirtaki' dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

EZAN OKUNMASINA RAĞMEN DANSA ARA VERMEDİLER

Ezan okunmasına rağmen dansa ara verilmemesi etkinlikte bulunan bir vatandaşın tepkisine neden oldu. O anlar cep telefonu ile de kayda alındı.

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