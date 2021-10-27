Ankara AKM Millet Bahçesi özellikleri neler? AKM Millet Bahçesi nerede? Nasıl gidilir? Çevre ve Şehircilik Bakanı A Haber’de açıkladı

İLMİN VE SANATIN YENİ MERKEZİ OLACAK

AKM Millet Bahçesi'yle, Ankara'ya sadece yeni bir yeşil alan değil, aynı zamanda her yanı tarih ve millet iradesi kokan, çok önemli bir tarih ve kültür vadisi kazandırdıklarını bildiren Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Millet bahçesi, bir yanında Cumhuriyetin kurucu iradesini temsil eden Birinci Meclisimiz, diğer yanında 15 Temmuz millet destanının simge mekanlarından Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, bir ucunda İstiklal Harbimize asker taşıyan, şehitlerimizi, gazilerimizi memleketlerine götüren kara trenlerin dinlendiği Ankara Tren Garı, Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binası ve Açık Hava Tiyatrosu'yla medeniyetin, tarihin, kültürün, ilmin ve sanatın yeni merkezi olacak.