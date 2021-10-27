Ankara AKM Millet Bahçesi özellikleri neler? AKM Millet Bahçesi nerede? Nasıl gidilir? Çevre ve Şehircilik Bakanı A Haber'de açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da açılacak olan AKM Millet Bahçesi'ne yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Millet Bahçesi'nin özelliklerini anlatan Kurum, tüm vatandaşları açılışa beklediklerini belirtti. Peki Ankara AKM Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Özellikleri neler? AKM Millet Bahçesi nerede?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da yarın açılacak olan Millet Bahçesi'ne yönelik A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.
MİLLETE KAPILARINI AÇIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çocukların eğlenerek vakit geçirecekleri oyun ve spor alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, açık hava sineması, bisiklet yolları bulunan millet bahçesinin, rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bostanlarıyla kapılarını millete açmaya hazır olduğunu belirtti.
İLMİN VE SANATIN YENİ MERKEZİ OLACAK
AKM Millet Bahçesi'yle, Ankara'ya sadece yeni bir yeşil alan değil, aynı zamanda her yanı tarih ve millet iradesi kokan, çok önemli bir tarih ve kültür vadisi kazandırdıklarını bildiren Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:
"Millet bahçesi, bir yanında Cumhuriyetin kurucu iradesini temsil eden Birinci Meclisimiz, diğer yanında 15 Temmuz millet destanının simge mekanlarından Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, bir ucunda İstiklal Harbimize asker taşıyan, şehitlerimizi, gazilerimizi memleketlerine götüren kara trenlerin dinlendiği Ankara Tren Garı, Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binası ve Açık Hava Tiyatrosu'yla medeniyetin, tarihin, kültürün, ilmin ve sanatın yeni merkezi olacak.
ÇOK SAYIDA ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Konserler, sinema, tiyatro, okçuluk gösterileri, konferanslar, uçurtma şenliği gibi pek çok etkinlikle, adeta bir şölen havasında açılışını gerçekleştireceğimiz millet bahçemize, 7'den 70'e tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Dedelerimiz, ninelerimiz torunlarınızı, anneler, babalar çocuklarınızı, evlerden bayraklarınızı alın gelin. Çevremizi koruyan, gözeten minik çevre müfettişlerimizi, iklim elçisi genç kardeşlerimizi dört gözle bekliyorum. Çocuklar, gençler, milli iradenin, milli egemenliğin, bağımsızlığımızın simgesi olacak bu mekan en çok sizin, hepinizi bekliyorum. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımızın ülkesine, milletine olan sevdasının en güzel nişanelerinden biri olan millet bahçelerimizi, 81 şehrimizin en kıymetli yerlerine yapıyor, milletimize yeni yeşil alanlar, yeni yaşam alanları kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.
AKM MİLLET BAHÇESİ'NDE NELER VAR?
AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.
Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.
AKM MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ
AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.
Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.
Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.
Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılımıyla 14 Ekim'de millet bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, başkentlilerin yeni sosyal yaşam alanı AKM Millet Bahçesi'nin açılışının, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını duyurmuştu.
AKM MİLLET BAHÇESİ NEREDE?
AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.
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