27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? İşte kan donduran gelişme...

Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? İşte kan donduran gelişme...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
ABONE OL
Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? İşte kan donduran gelişme...

Şebnem Şirin olayı nedir? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Denizli'de sabah saatlerinde yaşanan olay sonrasında Şebnem Şirin, Türkiye'nin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sevgilisi tarafından vahşice katledilen Şebnem Şirin'in hayatı ve neden öldürüldüğü merak ediliyor. İşte, Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? İşte kan donduran gelişme...

Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada günün en çok konuşulan konu başlıkları arasında Şebnem Şirin cinayeti yer alıyor. Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek vahşice katledilen Şebnem Şirin'in öldürülmesinin ardından kadın cinayetlerine yönelik binlerce tweet atıldı. Hal böyle olunca Şebnem Şirin'in hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü?

ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah 06:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ve erkek arkadaşı olarak bilinen Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Şebnem Şirin'i vahşice katleden cani, polisin kısa süreli operasyonunun ardından gözaltına alındı.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi.

Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü.

Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı bilinen 25 yaşındaki Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA