Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? İşte kan donduran gelişme...

Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada günün en çok konuşulan konu başlıkları arasında Şebnem Şirin cinayeti yer alıyor. Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek vahşice katledilen Şebnem Şirin'in öldürülmesinin ardından kadın cinayetlerine yönelik binlerce tweet atıldı. Hal böyle olunca Şebnem Şirin'in hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Şebnem Şirin olayı nedir, ne oldu? Şebnem Şirin kimdir, neden öldü?

ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah 06:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ve erkek arkadaşı olarak bilinen Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Şebnem Şirin'i vahşice katleden cani, polisin kısa süreli operasyonunun ardından gözaltına alındı.