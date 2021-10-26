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Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor? Ne zaman düzelecek?

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor? Ne zaman düzelecek?

Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para ve Bitcoin alım satım aracılık hizmeti veren Paribu'ya giriş yapmak isteyen ancak başarılı olamayanlar soruna ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyerek Paribu'nun neden çöktüğünü ve ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor? Ne zaman düzelecek?

Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para ve Bitcoin alım satım aracılık hizmeti veren Paribu'ya son saatlerde giriş çıkışlarda sorun yaşıyor. Vatandaşlar kripto paralar ve bitcoinlerde yaşanan düşüş sonrasında işlem yapmak isteyenler sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor?

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Paribu'da yaşanan işlem sorunu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

PARİBU KİMİN?

Paribu, 2017'de kullanıma sunulmuştur. Paribu, Kripto para alım satım platformudur. Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de halkın kullanımına açılmıştır.

Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.

PARİBU NEDİR?

Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.

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