Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor? Ne zaman düzelecek?

Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para ve Bitcoin alım satım aracılık hizmeti veren Paribu'ya son saatlerde giriş çıkışlarda sorun yaşıyor. Vatandaşlar kripto paralar ve bitcoinlerde yaşanan düşüş sonrasında işlem yapmak isteyenler sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ekim Paribu neden hata veriyor?

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Paribu'da yaşanan işlem sorunu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.