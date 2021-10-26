29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak?
29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız yurtta tüm coşkusuyla kutlanacak. Cumhuriyetimizin en önemli günlerinden birisi olan 29 Ekim tatili için geri sayım sürüyor. Hafta sonuna denk gelen bu anlamlı ve önemli günde 4 gün tatil ihtimali belirdi. Peki; 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak?
29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak? Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin en önemli günlerinden olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. Bu resmi tatil gününden önceki günün tatil olup olmadığı ve 4 gün tatil ihtimalinin olup olmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak?
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
28 Ekim günü yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 29 Ekim tatili 3,5 gün olacak.
29 EKİM ÖNEMİ NEDİR?
Osmanlı İmparatorluğu'nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun'a geldi. Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır.
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.
Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.
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- 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak?
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