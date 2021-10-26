Türkiye savunma sanayideki gücünü 2022'de de artıracak
Türkiye 'yerli ve milli projeler' kapsamında ürettiği SİHA/İHA, Gökbey, ATAK helikopteri, zırlı araçlar ve SİDA gibi deniz araçlarıyla dünya gündemine oturdu. Savunma sanayisindeki başarısıyla dosta güven, düşmana korku salan Türkiye, 2022'de de atılımlarına devam edecek.
Savunma ve havacılık sanayisinde yürütülecek çalışmalarla 2022'de yerlilik oranından istihdama kadar birçok göstergede ilerleme sağlanması amaçlanıyor.
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl savunma sanayisinde yürütülecek faaliyet ve projeler ile bu alandaki hedeflere de yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak, savunma ihracatını artırmak üzere sektördeki ekosistemi güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak temel amaç olacak. Bunun için milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek.
Savunma sanayisinin mevcut kabiliyetlerini belirlemek üzere tüm ülkeyi kapsayacak şekilde endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri oluşturulacak.
Savunma Sanayii Akademisi tarafından sektöre yönelik eğitimler düzenlenecek.
Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere savunma sanayisine ilişkin güncel haberler, kişisel gelişim ve kariyer alanlarında mevcut yaklaşımlar ile tavsiyeler, güncel staj ve iş olanakları sunulacak.
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacak.
FİRMALARA FİNANSAL DESTEK
Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'ler dahil tüm firmalara bütçe imkanları çerçevesinde finansal destek sunulacak.
İhracatın geliştirilmesine yönelik oluşturulan Uluslararası İşbirliği Stratejik Planı kapsamında ihracatı artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.
Sektörde ortak akıl çalıştayları ile bölgesel sanayi, teknopark, kümelenme ve organize sanayi bölgesi buluşmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.
Teknoloji Panelleri ve Odak Teknoloji Ağları düzenlenerek Teknoloji Bazlı Ar-Ge Yol Haritası oluşturulacak. Bu kapsamda projeler yürütülecek ve yatırımlar gerçekleştirilecek.
Sektör Kabiliyet Atlası ve Adaptif Dönüşüm Modeli Projesi kapsamında çoklu kullanımı esas alan bir proje hayata geçirilecek.
Yürütülecek çalışmalarla bu yıl yüzde 71 olarak tahmin edilen savunma sanayisindeki yerlilik oranının 2022'de yüzde 73'e çıkarılması hedefleniyor.
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