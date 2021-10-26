Türkiye savunma sanayideki gücünü 2022’de de artıracak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak, savunma ihracatını artırmak üzere sektördeki ekosistemi güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak temel amaç olacak. Bunun için milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek.