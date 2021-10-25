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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 4,5 milyon öğrenciye mesaj! 26-27 Ekim'de başlıyor

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den 4,5 milyon öğrenciye mesaj! 26-27 Ekim’de başlıyor

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlayacağını açıkladı.

BAKAN TARİH VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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