Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den 4,5 milyon öğrenciye mesaj! 26-27 Ekim’de başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlayacağını açıkladı.

BAKAN TARİH VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...