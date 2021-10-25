İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den akıllara ziyan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Ablam yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşündüğü kişinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu kulislerde sıklıkla konuşuluyor. Bu tevatürü güçlü kılan birçok gelişme de peş peşe geliyor. Katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu güzellemelerine devam eden Akşener, ''Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi.'' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek skandal bir açıklamaya yer veren Akşener, İmamoğlu güzellemelerine devam ediyor.
"EKREM KARDEŞİMİN YÜZÜNDE RABBİ YESSİR GÖRDÜM"
Programda şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.
İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ
Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu açıklamaları uzun günler eleştirilerin hedefi olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta?
- Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...
- Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...
- Beşiktaş Galatasaray maç özeti izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçında nefes kesen anlar...
- 13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...
- Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
- Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...
- 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu?
- İHA halka arz ne zaman yapılacak? İHA halka arz eşit mi oransal mı? İHA halka arz hisse kodu ve fiyatı…
- 1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!
- Erkan Tan nerede, neden yok? A Haber sunucusu Erkan Tan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?