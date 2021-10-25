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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den akıllara ziyan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Ablam yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den akıllara ziyan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Ablam yüzünde ’Rabbi Yessir’ görmüş

Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşündüğü kişinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu kulislerde sıklıkla konuşuluyor. Bu tevatürü güçlü kılan birçok gelişme de peş peşe geliyor. Katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu güzellemelerine devam eden Akşener, ''Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi.'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener’den akıllara ziyan Ekrem İmamoğlu açıklaması MERAL AKŞENER'DEN AKILLARA ZİYAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek skandal bir açıklamaya yer veren Akşener, İmamoğlu güzellemelerine devam ediyor.

"EKREM KARDEŞİMİN YÜZÜNDE RABBİ YESSİR GÖRDÜM"

Programda şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.

İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ

Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu açıklamaları uzun günler eleştirilerin hedefi olmuştu.

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