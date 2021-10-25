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Avaşin'de Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehit düştü

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Avaşin’de Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman şehit düştü

Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman’ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Olaya dair Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da bir taziye mesajı geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman (21) şehit düştü.

Acı haber askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA VE BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da bir taziye mesajı geldi.

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