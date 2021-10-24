BirGün’ün ’’camiden protokol yolu geçirildi’’ yalanı elinde patladı!

STANDART UYGULAMAYI ÇARPITTI

Ancak BirGün'ün çarpıtma yaparak 'protokol yolu' dediği uygulama, hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek. Açılan yol kadın ve erkeklerin de cami içinde birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

YENİ ŞAFAK