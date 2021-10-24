24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağanak yağış sonrası sokaklar su altında kaldı! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yağmura teslim

Sağanak yağış sonrası sokaklar su altında kaldı! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yağmura teslim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
ABONE OL
Sağanak yağış sonrası sokaklar su altında kaldı! Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi yağmura teslim

Yurt genelinde artan sağanak yağışın ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sokaklar sular altında kaldı. Ekiplerin su baskınlarını önlemek adına çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe genelinde 11 Ağustos'ta yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış ve çok sayıda ev zarar görmüştü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı. Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

Felaketi yaşan ilçe Bozkurt FELAKETİ YAŞAN İLÇE BOZKURT
Kastamonu’da sel tehlikesi KASTAMONU'DA SEL TEHLİKESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA