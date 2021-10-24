Sağanak yağış sonrası sokaklar su altında kaldı! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi yağmura teslim
Yurt genelinde artan sağanak yağışın ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sokaklar sular altında kaldı. Ekiplerin su baskınlarını önlemek adına çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe genelinde 11 Ağustos'ta yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış ve çok sayıda ev zarar görmüştü.
İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı. Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
NE OLMUŞTU?
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.
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