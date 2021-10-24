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Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla tesis kuruldu! Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla tesis kuruldu! Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kurulan tuz işletme tesisi hakkında müjdeli açıklama geldi. Kırıkkale'ye tuz işletme tesisi kuran iş insanı Nihat Özpınar, 2023 yılına kadar 1 milyon ton toz üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin yüzlerce metre altından çıkartılan rafineri tuzu dünyaya ihraç ediliyor. Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine tuz işletme tesisi kuran iş adamı Nihat Özpınar, 2023 yılına kadar 1 milyon ton tuz üretimi hedefliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında yaptığı ekonomik seferberlik çağrısı üzerine eski AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen'in de girişimleriyle Kırıkkale'ye tuz işletme tesisi kuran iş adamı Nihat Özpınar, 2023 yılına kadar 1 milyon ton toz üretmeyi hedefliyor.

Yerin yüzlerce metre altından gün yüzüne çıkartılan tuz dünyaya ihraç ediliyor. Tesisin büyümesiyle yüzlerce insana da istihdam sağlanıyor.

Nihat Özpınar, yaptığı açıklamada, ülkeye döviz girdiği sağlamak için Avustralya'nın önde gelen tuz şirketi Salinen Group ile ortaklık anlaşması yaptıklarını söyledi.

Tuzu dünyaya ihraç ettiklerini belirten Özpınar, "40 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Çok çeşitli sektörlerde faaliyetlerde bulundum. 2017 yılında safir tuzu devraldık. Akabinde kapasite oranlarımızı çok ciddi bir şekilde artırdık ve ihracata başladık. " dedi.

Özpınar yaptığı açıklamada, "2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırım seferberlik çağrısı üzerine Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde buradaki madenimizi işletmeye açtık, ihracata başladık. Her iki taraftan da ihracatımızı gün ve gün artırarak, büyüyerek buralara kadar geldik. Avrupa'nın önde gelen firmalarından Salinen Group Avustralya firmasıyla görüşmelere başladık. Bu görüşmelerimiz hayırlara vesile oldu. Yatırım ortaklığı kararı çıktı. Ortaklığımızı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.

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