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Son dakika: Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını duyurdu (9-18 Ekim 2021)

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika: Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını duyurdu 9-18 Ekim 2021

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. İşte vaka sıralamasında en yüksek ve en düşük iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

Vaka sayısı en çok artan iller ise Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan oldu.

Bu illerde vaka oranları; Kastamonu 737,03, Zonguldak 702,63, Karabük 544,30, Kilis 380,97, Tunceli 214,52, Ardahan 432,61, Çankırı 333,63, Kahramanmaraş 378,63, Osmaniye 246,83, Erzincan 402,25 olarak kayıtlara geçti.


GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI (22 EKİM)

22 Ekim 2021 verilerini yotumlayan Bakan Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38'i 0-4 yaş, %4,86'sı 5-9 yaş, %16,24'ü 10-14 yaş, %12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." mesajını verdi.

21 EKİM

20 EKİM

19 EKİM

18 EKİM

17 EKİM

16 EKİM

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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