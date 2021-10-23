İYİ Parti’den istifa eden Tamer Akkal’dan bomba açıklamalar: Muhalefet terör örgütleriyle iş birliği yapıyor

"MUHALEFET TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ TUTUTOR ÜZÜLEREK ŞAHİT OLUYORUZ"

Muhalefeti HDP üzerinden eleştiren Akkal, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim." dedi.

HER TÜRLÜ RANT GRUPLARI VE SOROŞÇULAR İÇERİDE PUSULANMIŞ

"Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti'den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah'a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım." diyen Akkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK'sı değil, FETÖ'sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz''