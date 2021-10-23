İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal'dan bomba açıklamalar: Muhalefet terör örgütleriyle iş birliği yapıyor
CHP ve İYİ Parti'nin ısrarla inkar ettiği terör örgütü PKK ile yürütülen iş birliği herkesin malumu. İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da muhalefetin HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yaptığını belirtti. Akkal, "Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım." ifadelerini kullandı. Akkal ayrıca, "Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil." dedi.
CHP ve İYİ Parti'nin inkar etmesine rağmen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan işbirliği biliniyor.
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da muhalefetin HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yaptığını belirtti.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda İYİ Parti'den milletvekili olan daha sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da konuşma yaptı.
"MUHALEFET TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ TUTUTOR ÜZÜLEREK ŞAHİT OLUYORUZ"
Muhalefeti HDP üzerinden eleştiren Akkal, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim." dedi.
HER TÜRLÜ RANT GRUPLARI VE SOROŞÇULAR İÇERİDE PUSULANMIŞ
"Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti'den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah'a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım." diyen Akkal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Allah'a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK'sı değil, FETÖ'sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...
- PTT üzerinden anında alabilirsiniz! ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...
- Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...
- Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...
- Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...
- Benzine 44 kuruş zam var mı? Resmi açıklama geldi mi? 23 Ekim İstanbul, Ankara benzin fiyatları ne kadar?
- 10 büyükelçi kimler, hangi ülkeler? İstenmeyen Adam (Persona Non Grata) ilan edilecek mi? Son açıklamalar...
- Cübbeli Ahmet ne söyledi? Cübbeli Ahmet Hoca'nın "40 yaş oy kullanma" açıklamaları gündem oldu
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2021 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği hakkında bilinmesi gerekenler
- PA son açıklamalar: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?