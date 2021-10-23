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Eski İYİ Partili isimden flaş sözler: Muhalefet terör örgütleriyle iş birliği yapıyor

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Giriş: 23.10.2021 21:50
Güncelleme:23.10.2021 21:51
CHP ve İYİ Parti'nin ısrarla inkar ettiği terör örgütü PKK ile yürütülen iş birliği herkesin malumu. İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da muhalefetin HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yaptığını belirtti. Akkal, "Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım." ifadelerini kullandı. Akkal ayrıca, "Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil." dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin inkar etmesine rağmen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan işbirliği biliniyor.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da muhalefetin HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yaptığını belirtti.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda İYİ Parti'den milletvekili olan daha sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal da konuşma yaptı.

"MUHALEFET TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ TUTUTOR ÜZÜLEREK ŞAHİT OLUYORUZ"
Muhalefeti HDP üzerinden eleştiren Akkal, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim." dedi.

HER TÜRLÜ RANT GRUPLARI VE SOROŞÇULAR İÇERİDE PUSULANMIŞ

"Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti'den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah'a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım." diyen Akkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK'sı değil, FETÖ'sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz''

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