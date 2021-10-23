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Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'den ayrıldı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir’den ayrıldı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'deki ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) 52 yeni fabrikanın açılış törenine katılan ve Valilik Meydanı'nda halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak Sazova Parkı'ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, ziyaretlerini tamamlayarak hava yoluyla kentten ayrıldı.

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