Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir’den ayrıldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) 52 yeni fabrikanın açılış törenine katılan ve Valilik Meydanı'nda halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Son olarak Sazova Parkı'ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, ziyaretlerini tamamlayarak hava yoluyla kentten ayrıldı.