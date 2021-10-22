Son dakika: Türk Konseyi Medya Forumu | Başkan Erdoğan'dan yabancı basına Karabağ tepkisi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında, "Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz" dedi. Başkan Erdoğan, Karabağ konusunda yabancı basına tepki göstererek “Uluslararası medya Ermenistan ajansı gibi hareket etti” dedi.

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