Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." denildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/SzDqoHJuQK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2021