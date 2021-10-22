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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

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Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." denildi.

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