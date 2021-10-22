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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 22 Ekim 2021 vefat ve aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosu | 22 Ekim 2021 vefat ve aşılama rakamları

Sağlık Bakanlığı 22 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

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