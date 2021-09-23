K vitaminini Kovid-19 aşısı olarak servis eden Ümit Özdağ alay konusu oldu

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ümit Özdağ'ın algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde kısa sürede bozuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Özdağ'ın paylaşımına, "Sayın Ümit Özdağ, orada Kavit yazıyor K vitamini. Biraz araştırıp düşünseniz keşke. Kusura bakmayın ama böyle araştırmadan her şeye atlıyorsunuz, bir de ülke yönetmeye talip oluyorsunuz yazık." yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise, "Biz bile anladık! Siz anlamadınız" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.