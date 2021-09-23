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K vitaminini Kovid-19 aşısı olarak servis eden Ümit Özdağ alay konusu oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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K vitaminini Kovid-19 aşısı olarak servis eden Ümit Özdağ alay konusu oldu

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla K vitamini, Kovid-19 aşısı gibi servis etti. Ümit Özdağ'ın komik algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkatiyle kısa sürede ortaya çıktı. Sosyal medyada alay konusu olan Özdağ, bir tweet daha atarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayarak, söz konusu belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini testine ait olduğunu söylediğini açıkladı.

Mülteci ve sığınmacılar aleyhine yaptığı paylaşımlarla tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı operasyonu kısa sürede bozuldu.

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kuran Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda hata-yanlışlık yapılır,kabul edilir,düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ümit Özdağ'ın algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde kısa sürede bozuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Özdağ'ın paylaşımına, "Sayın Ümit Özdağ, orada Kavit yazıyor K vitamini. Biraz araştırıp düşünseniz keşke. Kusura bakmayın ama böyle araştırmadan her şeye atlıyorsunuz, bir de ülke yönetmeye talip oluyorsunuz yazık." yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise, "Biz bile anladık! Siz anlamadınız" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.

BAKAN KOCA, ÖZDAĞ'I ARADI

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, "Sağlık Bakanı Sayın Koca telefon ederek twitte atılan belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.

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