Van'da MİT'in kurtardığı İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesine A Haber ulaştı

ESKİ EŞİNE BASKI VE PARA TEKLİFİ

Öte yandan Abdarbaşi'nin eski eşine de İran istihbaratı tarafından baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Kerim Ulak'ın açıklamasına göre; eski eşe 10 bin dolar para teklifi yapıldı ve teklifi kadın kabul etmedi.

TÜRKİYE OYUNU BOZDU

"Bu operasyon başarılı olsaydı İran, Türkiye'ye muhalifler üzerinden bir mesaj verecekti" diyen Ulak, MİT'in flaş operasyonuyla Türkiye'nin bu oyunu bozduğunu ifade etti.

Ulak, Abdarbaşi'nin Suriye'deki masum sivillere zarar vermemek için Türkiye'ye sığınma talebiyle geldiğini de aktardı.