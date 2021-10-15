Van'da MİT'in kurtardığı İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesine A Haber ulaştı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz günlerde Van’da bir operasyona imza atmış, İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişiyi suçüstü yakalamıştı. Operasyonun detaylarına A Haber ulaştı. Özellikle de kaçırılmak istenen İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesini A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulak, Pilot Abdarbaşi'nin Suriye'de İran için pilotluk yapmak istemeyince baskı gördüğünü belirtti. İşte Abdarbaşi'nin ifadesinde yer alan Suriye, "kadın" ve Türkiye detayı...
MİT'in kurtardığı İranlı pilotun ilk ifadesine A Haber ulaştı. A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.
FLAŞ SURİYE DETAYI
İran Devrim Muhafızlarında helikopter pilotu olan Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi "Suriye'de İran için pilotluk yapmak istemeyince baskı gördüm" dedi.
MİT İRAN'I ÇÖZDÜ
Abdarbaşi, "Kaçırılmamla muhaliflere mesaj verilecekti" ifadelerine yer verdi.
"İran istihbaratı için değerim yoktu" diyen Abdarbaşi "MİT İran istihbaratını deşifre etti" mesajını verdi.
"SIR KADIN" KİM?
Film gibi operasyondaki "sır kadın" detayı da çok konuşuldu. MİT'in kurtardığı Pilot Abdarbaşi, "İran istihbaratı bir kadını kullandı" ifadelerine yer verdi.
Abdarbaşi, "İlaç içirip beni kaçırmak istediler" dedi.
ESKİ EŞİNE BASKI VE PARA TEKLİFİ
Öte yandan Abdarbaşi'nin eski eşine de İran istihbaratı tarafından baskı yapıldığı ortaya çıktı.
Kerim Ulak'ın açıklamasına göre; eski eşe 10 bin dolar para teklifi yapıldı ve teklifi kadın kabul etmedi.
TÜRKİYE OYUNU BOZDU
"Bu operasyon başarılı olsaydı İran, Türkiye'ye muhalifler üzerinden bir mesaj verecekti" diyen Ulak, MİT'in flaş operasyonuyla Türkiye'nin bu oyunu bozduğunu ifade etti.
Ulak, Abdarbaşi'nin Suriye'deki masum sivillere zarar vermemek için Türkiye'ye sığınma talebiyle geldiğini de aktardı.
TÜRKİYE'DEN KRİTİK OPERASYON
Tüm gelişmeler sonrası flaş bir operasyonla MİT ve Emniyet geçtiğimiz günlerde Van'da bir operasyona imza atmış, İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişiyi suçüstü yakalamıştı.
OPERASYON TARİHİ
24 Eylül saat 21.00 sularında M.A'yı kaçırmak üzere ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A gözaltına alındı.
6 TÜRK VAR
Operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
- Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...
- Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Devlet yardımı alma başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...
- Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?
- Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...
- 4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...
- Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...
- 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...
- 15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte haftanın kazananı...
- 1.100 TL yardım hesaplarda olacak! Başvurana anında yatıyor! 1.100 TL yardım parası başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?