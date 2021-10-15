Son dakika: İstanbul merkezli 16 ilde terör operasyonu! 126 kişi için karar verildi
Son dakika haberleri... Polis ve janda tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geniş çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi. Yapılan baskınlarda şüphelilerin 65'i yakalandı.
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 65'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
65'İ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 65'ini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 şarjör ve 62 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 61 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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