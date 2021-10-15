Son dakika: İstanbul merkezli 16 ilde terör operasyonu! 126 kişi için karar verildi

65'İ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 65'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 şarjör ve 62 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 61 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.