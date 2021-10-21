İstanbul’da ulaşım sıkıntısı büyüyor! Vatandaşlar yolda kaldı

Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta park halindeki 34 GJ 1156 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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