İstanbul'da ulaşım sıkıntısı büyüyor! Vatandaşlar yolda kaldı
İstanbulluların İETT otobüsü ve metrobüs çilesine metrolardaki sorunlar da eklendi. Yenikapı-Kirazlı Metrosuna bağlı Menderes istasyonunda araç sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar dolu metrolara binemedi. İstanbullular metro azlığı nedeniyle yolda kaldı.
İstanbul'un trafik sıkıntısı her geçen gün büyürken, metrolarda seferlerin azlığı vatandaşı çileden çıkardı.
Yenikapı-Kirazlı Metrosuna bağlı Menderes istasyonunda araçlar dolu gelince duraklarda yoğunluk oluştu. Onlarca kişi tıklım tıklım olan metroya binmedi.
İstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı.
Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonuna bekleyen vatandaşlar araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu.
Onlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.
İETT OTOBÜSÜ YANDI
Bahçelievler'de bir akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.
Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta park halindeki 34 GJ 1156 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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