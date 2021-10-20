Son dakika: Çeçen muhaliflere eylem hazırlığı yapan 6 Rus casusu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında Rusya Federasyonu'nun istihbarat servisi ile bağlantılı kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi kapsamında siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği Rusya hesabına çalışan casuslar geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli ve Antalya'yı da kapsayan bir Emniyet operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Casusların Çeçen muhalifleri öldürmek için eylem planladığı ve bu maksatla silah temin ettiği belirlendi.

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