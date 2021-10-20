Fatih Terim'den son dakika Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı açıklaması! "Eğer kazanırsak..."

"İYİ OYUNCULARI VAR"

Lokomotiv tanıdık takım. Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaştık. Stadın açılışında da biz vardık. Bizim maçtan önce hoca değişikliği oldu. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi konumlara geleceklerdir. Maçta da iyi bir takım olduklarını göreceksiniz.Muhakkak ki kendi ligimizde oynadığımız ile Avrupa'da oynadığımız farklı oluyor. Seviye de güçler de... Dolayısıyla bazı değişiklikler takım üzerinde olabiliyor.

"ŞU ANA KADAR İYİ GİDİYORUZ..."

4 puanla biz öndeyiz. Herkesin iddialı olduğu bir grup. Kazanmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde rakibimizin iddiası azalabilir. Evimizde iki maç daha oynayacağız. Grup Şampiyonlar Ligi gibi diyorum. Bu nedenle herkesin bir şansı var. Böyle baktığımızda kazanmanın hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek Lokomotiv de devreye girecek ve biraz karışacak durum. Kuralar ilk çekildiğinde bu grup her duruma açık demiştim. Şu anda da herkesin bir iddiası var. Sonuna kadar da böyle geçecek gibi. Kazanırsak, ocak ayını görürüz gibi diyorum. Şu ana kadar iyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Marsilya ve Lazio maçlarında iyi oynadık.