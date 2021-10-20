PKK’nın üst kadrosundaki Taybet Bilen öldürüldü

TSK ve MİT tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken SİHA'lar örgütü bombalamaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucunda PKK'nın sözde 'Gara sorumlusu' Şilan Goyi (Taybet Bilen) etkisiz hale getirildi. .