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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! 33 il için yeni gelişme: Gençler dikkat!

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! 33 il için yeni gelişme: Gençler dikkat!

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Peki Bilim Kurulu'nun gündeminde neler var? Ek tedbirler gelecek mi? Yerli aşıda son durum ne? Öte yandan Kovid-19 ile mücadele kapsamında son dakika haberleri peş peşe geldi. Sağlık Bakanlığı’na göre, 18 yaş üstünde en az iki doz aşılananların oranı yüzde 75’i aşarken, il sayısı 33’e, yüzde 80’i aşan il sayısı ise 7’ye yükseldi. İşte koronavirüs mücadelesinde son dakika uyarıları...

Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasına en az iki doz aşı yapılan illerin sayısı 33'e ulaştı. 7 ilde ise bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesindeki verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta, en az çift doz aşı olma oranlarını artırarak, düşük riskli (mavi renk) kategoride yer alan illerin sayısı her geçen gün artıyor.

33 İLDE SON DAKİKA: YÜZDE 75 AŞILDI

Bakanlığın 20 Eylül 2021 tarihli verilerinde 7 il iki doz aşılamada yüzde 75'i geçerken, önceki gün itibarıyla bu sayı 33'e ulaştı. İki doz aşılama oranlarında ilk sıraları alan Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir ve Osmaniye'de oran yüzde 80'in üzerine çıktı.

Edirne, Balıkesir ve Burdur'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79'undan fazlası, Zonguldak, İzmir, Bartın, Giresun ve Aydın'da yüzde 78'den fazlası aşılandı.

75-78 ORANINI YAKALAYAN İLLER

İki doz aşılanma oranlarının yüzde 75-78 aralığında olduğu iller ise Manisa, Artvin, Sinop, Bilecik, Tekirdağ, Çorum, Uşak, Isparta, Ankara, Mersin, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Ardahan, Bolu, Antalya ve Tokat oldu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ARTIŞ

Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının da 35'e çıktığı görüldü. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası aşılandı. Son bir ayda aşılanma oranının en çok arttığı iller sırasıyla Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de 20 Eylül'den bu yana aşılama oranları arttı.

MEGAKENTLER ARASINDA İZMİR BİRİNCİ

İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. Buna göre, son bir ayda Ankara'nın yüzde 71.3 olan 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşılanma oranı yüzde 76.7'ye, İstanbul'un yüzde 64.9 olan oranı yüzde 71'e, İzmir'in ise yüzde 73.7 olan oranı yüzde 79'a çıktı.

BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN: GENÇLER YETERİNCE İLGİLİ DEĞİL

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ülke genelinde en az çift doz aşılanma oranlarının yüzde 80'ler düzeyine gelmesiyle toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olmamız mümkün olacak" dedi ve ekledi: "Son dönemde günlük aşılama hızının yavaşladığını görüyoruz. En önemli nedenleri arasında gençlerin aşıya yeterince ilgi göstermemesi yer alıyor."

VAKA VE VEFATLARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 862 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 223 oldu.

Bir günde toplam 360 bin 849 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 352 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 425 bin 692'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN 3.DOZ UYARISI!

Günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımına, ''Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur.'' ifadelerini ekledi.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

"Zonguldak (551,76), Kastamonu (538,56), Düzce (522,39), Trabzon (462,37), Tokat (459,81), Ordu (459,68), Sakarya (448,76), Çorum (436,31), Bolu (415,50), Kocaeli (413,92), Samsun (413,18), Karabük (408,02), Kütahya (397,44), Bursa (394,22), Giresun (394,01), Rize (392,61), Kırıkkale (386,79), Malatya (362,58), Ankara (356,49), Kayseri (358,85), Ardahan (350,45), Kırşehir (345,21), Erzincan (337,41), Bilecik (335,14), Bingöl (330,41), Bartın (321,64), Kahramanmaraş (303,64), Yozgat (299,22), Amasya (297,47), Elazığ (293,05), Uşak (289,36), Kars (282,88), İstanbul (274,98), Sivas (269,07), Kilis (268,22), Yalova (263,36),

Nevşehir (260,69), Karaman (257,34), Erzurum (257,03), Çankırı (251,52), Balıkesir (241,48), Sinop (239, 77), Konya (235,29), Niğde (234,76), Artvin (225,96), Eskişehir (223,89), Afyonkarahisar (220,79), Manisa (219,22), Gümüşhane (211,01), Adıyaman (209,34), Ağrı (201,14), Adana (195,15), Hatay (190,56), Kırklareli, (188,26), Bayburt (179,47), Muş (179,27), Burdur (177,47), Isparta (173,52), Osmaniye (172,45), Denizli (168,12), Iğdır (167,4), Edirne (162,69), Tekirdağ, (156,42), Gaziantep (152,54), Mersin (143,68), Çanakkale (142,55), Hakkari (132,26), Aksaray (128,13), Tunceli (121,04), Şanlıurfa (117,57), Bitlis (113,11), Diyarbakır (99,36), Batman (96,09), Mardin (75,35), Aydın (49,24), İzmir (48,95), Siirt (48,33), Muğla (47,06), Antalya (43,21), Şırnak (39,42), Van (33,41).

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