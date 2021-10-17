İki ilde koronavirüs vakalarında ciddi artış! Kırmızı renkle alarm veriyorlar! Bakanlıktan son dakika açıklaması
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık koronavirüs risk haritasında dikkat çeken detaylar yer aldı. İki ilimizde vaka sayılarında ciddi artış yaşanırken her iki şehir de kırmızı kategoride yer aldı. En çok vaka hangi şehirde? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum ne? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir ve Bilecik'te vaka sayılarında artış oldu. Kütahya ise düşüşe rağmen haritada yine 'kırmızı' renkte kaldı.
İKİ İLDE CİDDİ ARTIŞ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 231,54'ten 52,35 artışla 283,89'a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 435,24'ten 37,8 düşüşle 397,44 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 287,59 seviyesinden 47,55 artışla 335,14'e çıktı.
3 KENT DE 'KIRMIZI' RENKTE
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.
Öte yandan 'Mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 80,4, Bilecik'te 77,7 olurken, 'Sarı' kentler arasında yer alan Kütahya'da ise 73,2 olarak açıklandı.
İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI
İllere göre 2-8 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:
"Zonguldak (551,76), Kastamonu (538,56), Düzce (522,39), Trabzon (462,37), Tokat (459,81), Ordu (459,68), Sakarya (448,76), Çorum (436,31), Bolu (415,50), Kocaeli (413,92), Samsun (413,18), Karabük (408,02), Kütahya (397,44), Bursa (394,22), Giresun (394,01), Rize (392,61), Kırıkkale (386,79), Malatya (362,58), Ankara (356,49), Kayseri (358,85), Ardahan (350,45), Kırşehir (345,21), Erzincan (337,41), Bilecik (335,14), Bingöl (330,41), Bartın (321,64), Kahramanmaraş (303,64),
Yozgat (299,22), Amasya (297,47), Elazığ (293,05), Uşak (289,36), Kars (282,88), İstanbul (274,98), Sivas (269,07), Kilis (268,22), Yalova (263,36), Nevşehir (260,69), Karaman (257,34), Erzurum (257,03), Çankırı (251,52), Balıkesir (241,48), Sinop (239, 77), Konya (235,29), Niğde (234,76), Artvin (225,96), Eskişehir (223,89), Afyonkarahisar (220,79), Manisa (219,22), Gümüşhane (211,01), Adıyaman (209,34), Ağrı (201,14), Adana (195,15), Hatay (190,56), Kırklareli, (188,26), Bayburt (179,47),
Muş (179,27), Burdur (177,47), Isparta (173,52), Osmaniye (172,45), Denizli (168,12), Iğdır (167,4), Edirne (162,69), Tekirdağ, (156,42), Gaziantep (152,54), Mersin (143,68), Çanakkale (142,55), Hakkari (132,26), Aksaray (128,13), Tunceli (121,04), Şanlıurfa (117,57), Bitlis (113,11), Diyarbakır (99,36), Batman (96,09), Mardin (75,35), Aydın (49,24), İzmir (48,95), Siirt (48,33), Muğla (47,06), Antalya (43,21), Şırnak (39,42), Van (33,41).
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi.
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