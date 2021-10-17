İki ilde koronavirüs vakalarında ciddi artış! Kırmızı renkle alarm veriyorlar! Bakanlıktan son dakika açıklaması

İKİ İLDE CİDDİ ARTIŞ VAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim tarihleri arasındaki haftayı kapsayan koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 231,54'ten 52,35 artışla 283,89'a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 435,24'ten 37,8 düşüşle 397,44 oldu. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 287,59 seviyesinden 47,55 artışla 335,14'e çıktı.