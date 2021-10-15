Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ı kimler yaptırabilir? TURKOVAC için son dakika açıklaması

HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan sağlık çalışanı Gürdal Kandır (44) da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hiç tereddüt etmeden aşımı oldum. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim." dedi.