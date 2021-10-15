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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı kimler yaptırabilir? TURKOVAC için son dakika açıklaması

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ı kimler yaptırabilir? TURKOVAC için son dakika açıklaması

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında iki kişinin aşıları yapıldı. Yapılan açıklamada TURKOVAC aşısının hangi hastalarda kullanılabileceğini açıklarken, yerli aşı için randevunun nereden alınacağını da açıkladı. TURKOVAC aşısını kimler yaptırabilir? TURKOVAC için randevu nereden alınır? İşte detaylar...

Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında iki kişinin aşıları yapıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine gelen Çukurhisar Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Necati Yeşildağ'ın aşısının Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben tarafından uygulandığı belirtildi.

KİMLER YERLİ AŞI OLABİLİR?

"TURKOVAC aşısını daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arasında sağlık problemi olmayan kişiler tercih edebiliyor. Aynı zamanda daha önce 2 doz Sinovac aşı yaptırmış ve 3. doz olarak Sinovac olmak isteyenler de bu çalışmaya kontrol grubu olarak katılabiliyor."

NEREDEN BAŞVURULUR?

"Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen aşı gönüllüleri enabiz.gov.tr sitesinden 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonuna tıklayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine başvuruda bulunabiliyor."

HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan sağlık çalışanı Gürdal Kandır (44) da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hiç tereddüt etmeden aşımı oldum. Ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için ben de katkı sağlamak istedim." dedi.

BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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