Son dakika: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşı tablosunu açıkladı | 19 Ekim 2021

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 862 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 223 oldu.

Bir günde toplam 360 bin 849 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 352 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 425 bin 692'e yükseldi.



BAKAN KOCA'DAN 3.DOZ UYARISI!

Günlük koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımına, ''Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur.'' ifadelerini ekledi.