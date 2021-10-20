Son dakika: Ankara’da MTA yerleşkesinde patlama! Can kaybı var mı?

PEŞ PEŞE PATLAMALAR YAŞANDI



A Haber muhabiri Mert Hacıoğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgiler:

"Enerji Bakanlığı kaynaklarından alınana bilgiye göre can kaybı yok. Kuşkusuz olayla ilgili en sevindirici durum bu. Isı santralinde bir çalışma vardı. Patlama o nokta meydana geldi. Ancak neden olduğu bilinmiyordu. Bununla ilgili bir rapor çalışması yapılacak.

Bölgede doğal gaz hemen kesilmiş durumda. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Eskişehir yolu üzerinde ise trafik tek taraflı olarak kesilmiş durumda. Patlamaların ve alevlerin yükseldiği nokta tam olarak burası oluyor.