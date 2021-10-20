Son dakika: Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama! Can kaybı var mı?
Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında peş peşe patlamalar meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsünde meydana gelen patlamada can kaybı olmadığı açıklandı. Son dakika haberinin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı. Öte yandan Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti MTA civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor. Patlama sonucu yangın başladığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi. Olaya müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
PEŞ PEŞE PATLAMALAR YAŞANDI
A Haber muhabiri Mert Hacıoğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgiler:
"Enerji Bakanlığı kaynaklarından alınana bilgiye göre can kaybı yok. Kuşkusuz olayla ilgili en sevindirici durum bu. Isı santralinde bir çalışma vardı. Patlama o nokta meydana geldi. Ancak neden olduğu bilinmiyordu. Bununla ilgili bir rapor çalışması yapılacak.
Bölgede doğal gaz hemen kesilmiş durumda. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Eskişehir yolu üzerinde ise trafik tek taraflı olarak kesilmiş durumda. Patlamaların ve alevlerin yükseldiği nokta tam olarak burası oluyor.
Önümüzdeki saatlerde oradaki çalışmalar daha hızlı devam edecek. Ama burada tabi sevindirici haber can kaybının olmaması. Patlamanın nedeni araştırılacak çünkü şiddetli ve peş peşe patlamalar yaşandı."
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.
CAN KAYBI VAR MI?
Ankara'da İnönü Bulvarı MTA Kampüsü yakınında doğalgaz patlaması ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.
Enerji Bakanlığı kaynakları can kaybının olmadığını belirtti. Patlama sonucu yangın başladığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
MTA'DAN AÇIKLAMA
MTA Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır." denildi.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.
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