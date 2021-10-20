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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satırbaşları:

2021 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 12.6 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız.

Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

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