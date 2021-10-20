20 Ekim 2021, Çarşamba
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TBMM'de bütçe maratonu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan büyükelçilere Osman Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapıyor. Oktay "Osman Kavala bırakılsın" çağrısı yapan 10 büyükelçiye tepki gösterdi. "Hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların yargı işleyişimizde hiç bir hükmü yoktur" dedi. Öte yandan Oktay, "Tasarrufları artıracak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.