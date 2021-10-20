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CHP-İYİ Parti görüşmesi öncesi gerginlik! Polis müdahale etti

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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CHP-İYİ Parti görüşmesi öncesi gerginlik! Polis müdahale etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhuriyet Halk Partisi ziyareti öncesinde CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar yaşandı. Şişli Belediyesi’nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi, polis müdahalesinin ardından karakola götürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Gelen Merkezi'nde ziyaret etti.

Akşener'in ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi önünde İstanbul Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren 3 işçi eylem gerçekleştirdi.

Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı işçiler karakola götürüldü.

CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE GERGİN ANLAR

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