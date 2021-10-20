İtirafçı FETÖ’cü ifadesini değiştirip devleti suçladı

Ev hapsine çarptırılan ve ev hapsindeyken yasadışı yollarla ABD'ye kaçan Karabörk, daha sonra ülke değiştirerek Almanya'ya yerleşti. Almanya'ya yerleştikten sonra ilk iş olarak gizli tanık ifadesini reddeden Karabörk, ifadesini geri çekerken iftiralar atarak Türkiye Cumhuriyetini suçladı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için gizli tanık olarak ifade veren Karabörk, geri çekme beyannamesinde gizli tanık ifadesinde yer alan ve örgüt içerisinde "tanırım" şeklinde verdiği kişi beyanlarını zorla verdiği yalanına başvurdu.