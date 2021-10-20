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İYİ Partili Ümit Dikbayır 'Meral Akşener 28 Şubat'a karşı en dik duran kişi' demişti! Gerçeği gözler önüne seren video

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Giriş: 20.10.2021 21:21
İYİ Partili Ümit Dikbayır 28 Şubat dönemiyle ilgili gerçekten uzak açıklamalarda bulunarak Meral Akşener'in 'vesayete karşı en dik duran kişi' olduğunu iddia etmişti. Dikbayır'ın iddiasını Akşener'in yıllar önce verdiği bir röportaj yalanladı. Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, Milli Güvenlik Kurulu kararları ile ilgili üstüne basa basa "Başka çaresi yok, uygulanacak!" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
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