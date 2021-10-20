Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı açıklaması

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, "Eğer kazanırsak Avrupa'da Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum. Şu ana kadar iyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Marsilya ve Lazio maçlarında iyi oynadık" dedi.

KİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 3. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar grupta liderlik koltuğunda otururken, bu ünvanını koruyarak Rusya'dan dönmek istiyor. Müsabaka öncesi sarı kırmızılılarda Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Oyunumuzda muhakkak bazı küçük dokunuşlar olacak ama büyük bir değişim beklenmesin. Oynamak istediğimiz oyunun üzerinde ısrar ediyoruz. Zaman zaman iyi oynuyoruz bazen hatalar oluyor ama oyun anlayışımız devam edecektir. Rakip teknik adam da aynı şeyleri söylemiş. Galatasaray yoğun pres yapıp maç disiplininden kopmuyor şeklinde. Oyun anlayışımız yine aynı şekilde olacak.

"İYİ OYUNCULARI VAR"

Lokomotiv tanıdık takım. Şampiyonlar Ligi'nde de karşılaştık. Stadın açılışında da biz vardık. Bizim maçtan önce hoca değişikliği oldu. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi konumlara geleceklerdir. Maçta da iyi bir takım olduklarını göreceksiniz.Muhakkak ki kendi ligimizde oynadığımız ile Avrupa'da oynadığımız farklı oluyor. Seviye de güçler de... Dolayısıyla bazı değişiklikler takım üzerinde olabiliyor.

"ŞU ANA KADAR İYİ GİDİYORUZ..."

4 puanla biz öndeyiz. Herkesin iddialı olduğu bir grup. Kazanmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde rakibimizin iddiası azalabilir. Evimizde iki maç daha oynayacağız. Grup Şampiyonlar Ligi gibi diyorum. Bu nedenle herkesin bir şansı var. Böyle baktığımızda kazanmanın hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek Lokomotiv de devreye girecek ve biraz karışacak durum. Kuralar ilk çekildiğinde bu grup her duruma açık demiştim. Şu anda da herkesin bir iddiası var. Sonuna kadar da böyle geçecek gibi. Kazanırsak, ocak ayını görürüz gibi diyorum. Şu ana kadar iyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Marsilya ve Lazio maçlarında iyi oynadık.

"UEFA DA AYNI HATAYI YAPIYOR..."

Bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. 17 maç oynamışız. Şu ana kadar geçmişteki takım sayısının yarı devresini oynamışız. Kolay değil. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Forvette kimi oynatacağıma çoktan karar verdim. Fazla eksiğimiz yok. Sadece Sacha ve Arda yok. Atletik performans ekibimize ve sağlık ekibimize teşekkür etmem gerekiyor bunun için. Biraz önce kar yağmaya başladı. Maçımız neden o saatte oynanacak onu da anlamam. Bu tip hava şartları olan yerlerde erken oynamak daha iyi değil mi? Zaman zaman bizim federasyonumuza kızıyoruz ama UEFA da aynı hatayı yapıyor.

"ALMANYA'DAN TANIYORUM KENDİSİNİ! İYİ BİR HOCA"

Mohamed ve Diagne'yi kazanmak kolay olmadı. Böyle devam etmeliler. Hala istediğimiz kıvamda değiller. Her koşulda gol atabilecek oyuncular. Onlara o kadar güveniyorum ki hala istediğim seviyeye gelemediler. Daha zamanımız var Mostafa için, oynadıkça daha da iyi olacak. Hepsine şans vermeye çalışıyorum. Ama bazen hepsine şans veremiyoruz. Az da olsa çok da olsa hepsi şans buluyor. Herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan konsantre olmaları da hoşuma gidiyor. Mohamed'in bonservisi için daha zamanımız var ama iyi gidiyor şu an. Markus Gisdol'a (Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü) başarılar diliyorum. Almanya'dan tanıyorum kendisini. İyi bir hoca. Muhakkak ki hoca değişiklikleri takımlara pozitif yansır. Kolaylıklar diliyorum.