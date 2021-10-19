ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel güvenlik sınavı 17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Diğer yandan merak edilen başka hususta sınav sorularının ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı oluyor. İşte, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

94. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları bugün erişime açıldı. Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı.