ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından uygulanan özel güvenlik sınavları geçtiğimiz günlerde uygulandı. Sınava giren adaylar sonuçların ne ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel güvenlik sınavı 17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Diğer yandan merak edilen başka hususta sınav sorularının ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı oluyor. İşte, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
94. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları bugün erişime açıldı. Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 20 Ekim ve 22 Ekim olarak açıklandı.
ÖZEL GÜVENLİK SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanıyor.
Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecek. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir
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