Son dakika: TSK’nın Mali ve Orta Afrika’daki görev süresi 1 yıl uzatıldı

Birleşmiş Milletler'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine dair verilen iznin 31.10.2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

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