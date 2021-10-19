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Son dakika: TSK'nın Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Son dakika: TSK’nın Mali ve Orta Afrika’daki görev süresi 1 yıl uzatıldı

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Birleşmiş Milletler'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine dair verilen iznin 31.10.2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

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