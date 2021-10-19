Son dakika: Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! 73 şüpheli için gözaltı karar
Son dakika haberleri... FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başltıldı. 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem imam olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, gözaltı kararı verildi." denildi.
TOPLAN ŞÜPHELİ SAYISI 123
Ankara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre ilk operasyon örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı.
Ankara merkezli 18 ilde devam eden operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.
İkinci operasyon ise örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
İZMİR'DE DE HAREKETE GEÇİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik çalışmalarını sürdüren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gece saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Gece 01.00 itibariyle başlatılan operasyonda 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'ü astsubay ve 11'i uzman çavuş rütbesinde 48 görevde bulunan asker şüpheli ile 110'u 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında askeriye ile ilişkisi kesilmiş eski öğrencilerden oluşan 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONLU OPERASYON
Operasyonların, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen deliller ve Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair deliller sonucunda başlatıldığı öğrenildi.
158 ŞÜPHELİYE 41 İLDE OPERASYON
Hakkında gözaltı kararı verilen 33'ü muvazzaf 48 şüphelinin 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik, 15'ı Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 16'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olduğu bildirildi. Ayrıca Şüpheliler arasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında askeri okullardan ilişkisi kesilen 110 eski askeri öğrencinin de bulunduğu belirtildi. 158 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 41 ilde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı operasyon başlattı.
ŞİMDİYE KADAR BİN 399 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
FETÖ/PDY'na yönelik başarılı operasyonlara imza atan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar 21 ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 3 bin 180 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 399'u tutuklanırken 434 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması sonucu kolluk birimlerinden serbest bırakıldı.
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