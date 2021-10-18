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Afrika geleceği Türkiye'de arıyor! Nijerya İHA ve SİHA'lara talip oldu

Türkiye'nin yerli ve milli hamleleriyle geliştirdiği sınıfının en iyisi olan İHA ve SİHA'lara olan talep her geçen gün artıyor. Dağlık Karabağ, Suriye, Libya'da başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas'ın ardından bir talip daha çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük Afrika gezisinde ziyaret edeceği kıtanın "devi" olarak nitelendirilen Nijerya, BOKO Haram terör örgütüyle mücadele etmek için İHA ve SİHA'lara talip oldu.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:34
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Afrika geleceği Türkiye’de arıyor! Nijerya İHA ve SİHA’lara talip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim Pazar günü dört günlük Angola, Togo ve Nijerya turuna çıktı. Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya ve Angola ile birlikte potansiyeli yüksek ülkelerden olan Togo'ya yapılacak ziyaretlerle Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bekleniyor.

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Afrika geleceği Türkiye’de arıyor! Nijerya İHA ve SİHA’lara talip oldu

AFRİKA GELECEĞİ TÜRKİYE'DE ARIYOR
Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan ve Türkiye-Afrika arasındaki ilişkileri güçlendireceği değerlendirilen ziyaret, kıtanın Türkiye'ye olan ilgisini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye'nin ekonomiden eğitime her alanda önemli yatırımlar yaptığı Afrika, geleceğini adeta Türkiye'de arıyor.

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Afrika geleceği Türkiye’de arıyor! Nijerya İHA ve SİHA’lara talip oldu

BOKO HARAM'LA MÜCADELEDE KULLANACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turundaki son durağı Nijerya, BOKO Haram terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin ürettiği İha ve Siha'lara talip oldu.

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Afrika geleceği Türkiye’de arıyor! Nijerya İHA ve SİHA’lara talip oldu

FAS VE ETİYOPYA TALEPTE BULUNMUŞTU

Birçok ülkenin gözünü ayırmadığı yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas da talip olmuştu. İki ülke, Türkiye'de Baykar Savunma tarafından üretilen İHA ve SİHA satın almak için talepte bulunmuştu.

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Afrika geleceği Türkiye’de arıyor! Nijerya İHA ve SİHA’lara talip oldu