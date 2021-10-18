Afrika geleceği Türkiye'de arıyor! Nijerya İHA ve SİHA'lara talip oldu

Türkiye'nin yerli ve milli hamleleriyle geliştirdiği sınıfının en iyisi olan İHA ve SİHA'lara olan talep her geçen gün artıyor. Dağlık Karabağ, Suriye, Libya'da başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas'ın ardından bir talip daha çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük Afrika gezisinde ziyaret edeceği kıtanın "devi" olarak nitelendirilen Nijerya, BOKO Haram terör örgütüyle mücadele etmek için İHA ve SİHA'lara talip oldu.