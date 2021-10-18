Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak
Korona aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "İkinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz aşı hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşların şu an için 3'üncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum bulunmadığını bildirmişti.
Yunanistan'da faaliyet gösteren gazetelerden Kathimerini, geçen hafta Yunanistan'da bulunan ve "İmparatoriçe Theophano" ödülünü kazanan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in açıklamalarını manşet yaptı. Ödül töreninden sonra iki bilim insanıyla bir röportaj yapan Alexis Papachelas'ın sorularını yanıtlayan bilim insanları gelecek ile ilgili umutlu olduklarını söyledi.
"YENİ VARYANT GELECEK Mİ TAKİP ETMELİYİZ"
Uğur Şahin, "Şu an dominant mutasyon Delta varyantı. Laboratuvar deneylerinde gördüğümüz gibi geliştirdiğimiz aşı bunu da nötralize ediyor. Antikorun zamanla azaldığını ve üçüncü bir doz aşının antikor seviyesini yükselteceğini hatırlatmak önemli. Böylelikle Delta varyantına karşı tam koruma sağlanabilir. Bunun ne kadar süre devam edeceğini göreceğiz. İlk dozdan sonra antikor seviyeleri çok yüksek ve biz de bunun etkisinin gelecek bahara kadar devam etmesini umuyoruz. Daha sonra antikor seviyelerine bakmalı ve yeni varyant geliyor mu onu takip etmeliyiz. Şu an, aşı olanların güvende olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.
"ÜÇÜNCÜ DOZ HASTALIĞIN BULAŞMASINI TAMAMEN DURDURACAK"
Uğur Şahin, üçüncü doz aşı olmanın önemli olduğunu dile getirirken, "Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
"2. DOZ BIONTECH OLANLARIN ŞU AN 3. DOZU OLMASINA GEREK YOK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 2 doz mRNA aşısı olmuş kişilerin 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler yaparak şunları kaydetmişti:
"Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum."
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