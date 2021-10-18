Son dakika | Öğrencilere güzel haber! Eğitim ve öğretim yardımlarına ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına yapılacak eğitim ve öğretim yardımlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımlarının 22 Ekim'de ödeneceğini duyurdu.
Bakan Bilgin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilköğretim için 2 bin 697 lira, ortaöğretim için 4 bin 45 lira, yükseköğretim için 5 bin 394 lira olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin."