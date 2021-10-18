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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Başkan Erdoğan, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanışının 30. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

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